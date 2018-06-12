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Врачи разрешили Глику сыграть на Чемпионате Мира-2018
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Врачи разрешили Глику сыграть на Чемпионате Мира-2018 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Напомним, что игрок сборной Польши имел проблемы с левым плечом. Если врачи национальной команды дадут добро, то он будет допущен к матчам.
Сборная Польши сыграет в группе H с Сенегалом (19 июня), Колумбией (24 июня) и Японией (28 июня).
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