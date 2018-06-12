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Чемпионы мира по футболу прибыли в Россию
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Чемпионы мира по футболу прибыли в Россию 

Вести.Ru 21 час назад
Фото: Вести.Ru
Чемпион мира по футболу сборная Германии прибыла в Россию. Самолет с немецкой командой приземлился в московском аэропорту «Внуково».
Сборная Германии будет базироваться в подмосковных Ватутинках, на тренировочной базе ЦСКА. В среду немцы проведут тренировку под руководством тренера Йоахима Лёва.
Свой первый матч на турнире команда Германии проведет 17 июня на московской арене «Лужники» со сборной Мексики. 23 июня немцы сыграют в Сочи со шведами. Завершат турнир в группе F действующие чемпионы мира матчем с командой Южной Кореи 27 июня в Казани.
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