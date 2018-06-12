Чемпионы мира по футболу прибыли в Россию

Чемпион мира по футболу сборная Германии прибыла в Россию. Самолет с немецкой командой приземлился в московском аэропорту «Внуково»

Сборная Германии будет базироваться в подмосковных Ватутинках, на тренировочной базе ЦСКА. В среду немцы проведут тренировку под руководством тренера Йоахима Лёва.

Свой первый матч на турнире команда Германии проведет 17 июня на московской арене «Лужники» со сборной Мексики. 23 июня немцы сыграют в Сочи со шведами. Завершат турнир в группе F действующие чемпионы мира матчем с командой Южной Кореи 27 июня в Казани.