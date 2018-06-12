Лев: каждая команда хочет победить действующего чемпиона мира

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал оценил шансы соперников на предстоящем чемпионате мира — 2018 в России. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Другие команды стали сильнее по сравнению с 2014 годом. Стали сильнее Франция, Испания, Бразилия, Аргентина.

Если вы чемпион мира, победитель Кубка конфедераций и входите в число лучших на протяжении трех-четырех лет, то на вас особенно охотятся соперники. Каждая команда хочет победить чемпиона, защищающего титул", — рассказал специалист.

Лев также отметил, что команды близки по силам, поэтому многие факторы будут играть важную роль.