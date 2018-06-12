Ещё
Лев: каждая команда хочет победить действующего чемпиона мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лев: каждая команда хочет победить действующего чемпиона мира 

Газета.Ru 12 июня 2018
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал оценил шансы соперников на предстоящем чемпионате мира — 2018 в России. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Другие команды стали сильнее по сравнению с 2014 годом. Стали сильнее Франция, Испания, Бразилия, Аргентина.
Если вы чемпион мира, победитель Кубка конфедераций и входите в число лучших на протяжении трех-четырех лет, то на вас особенно охотятся соперники. Каждая команда хочет победить чемпиона, защищающего титул", — рассказал специалист.
Лев также отметил, что команды близки по силам, поэтому многие факторы будут играть важную роль.
Ранее Лев прокомментировал возможное назначении на пост главного тренера "Реала".
Газета.Ru: последние новости
Ямайский бегун Болт рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2018 Модрич и Ракитич прибыли со сборной Хорватии на чемпионат мира - 2018 Сборная Госдумы по футболу обыграла команду Бундестага в товарищеском матче
Комментарии  Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иностранных болельщиков шокировали российские цены395
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова69
Дочь олимпийского чемпиона утонула в бассейне44
Роскошная Мисс Мундиаль 201829
Тест: Из какой страны болельщик?2
Видео
02:58
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова
ЧМ по футболу 2018 Прочее
05:20
Иностранных болельщиков шокировали российские цены
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
Роналдо назвал фаворитов на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:25
Немецкий болельщик приехал в Россию на тракторе
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:51
«Кажется, что журналисты — наши враги»
Футбол Статьи
01:57
Дочь олимпийского чемпиона утонула в бассейне
Лыжный спорт Прочее
00:23
Карлайл рассказал о борьбе с депрессией
Футбол
01:00
Смолов ответил критикам
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:31
Слепаков нашел лучшего тренера для сборной России
Футбол Прочее
04:09
Медведева готовится покинуть Россию
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение