Лёв: на ЧМ-2018 увидим старого доброго Боатенга, который так важен для нас

«Бразилия — основной фаворит своей группы. Сербия, Швейцария, Коста-Рика разыграют второе место. У сербов и швейцарцев очень хороший состав. Но сейчас опасно думать о плей-офф. Сейчас мы должны настраиваться отдельно на каждый матч. Не так уж важно, против кого мы будем играть в 1/8 финала, потому что мы будем стремиться к победе.