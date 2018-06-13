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Лёв: на ЧМ-2018 увидим старого доброго Боатенга, который так важен для нас
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Лёв: на ЧМ-2018 увидим старого доброго Боатенга, который так важен для нас 

Чемпионат.com 45 минут назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира–2018, а также рассказал о форме нападающего Тимо Вернера и защитника Жерома Боатенга.
«Бразилия — основной фаворит своей группы. Сербия, Швейцария, Коста-Рика разыграют второе место. У сербов и швейцарцев очень хороший состав. Но сейчас опасно думать о плей-офф. Сейчас мы должны настраиваться отдельно на каждый матч. Не так уж важно, против кого мы будем играть в 1/8 финала, потому что мы будем стремиться к победе.
Вернер в хорошей форме, он будет полезен. На Кубке конфедераций и в отборе к чемпионату мира он проявил себя хорошо. Я жду от него хорошего турнира. Он обладает особенными способностями, которые делают его очень опасным игроком. Не слышал о высказываниях про Боатенга. Всегда есть критика, трансферы и так далее. Всё это обсуждается после турнира. Сейчас это не имеет значения. Боатенг работал очень хорошо все эти недели, улучшал свою форму. Он производит сильное впечатление. Он сыграл против Саудовской Аравии отлично, несмотря на свою паузу из-за травмы. Его повреждение осталось в прошлом. Увидим его в лучшей форме, старого доброго Боатенга, который так важен для нас», — передаёт слова Лёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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