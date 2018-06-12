Сборная Германии прибыла в Москву на чемпионат мира — 2018

Национальная команда Германии вышла из аэропорта в 17:20 по московскому времени и была встречена большим количеством поклонников, удостоивших особыми аплодисментами главного тренера немецкой сборной Йоахима Лёва. Коридор прохода футболистов контролировался волонтерами и полицейскими. Футболисты не подошли к фанатам, среди которых подавляющее большинство — россияне. Автобус сборной охранялся бойцами СОБР.

Чемпионат мира — 2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Германии сыграет в группе F с командами Мексики, Швеции и Южной Кореи.