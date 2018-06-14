Звезда египетской сборной Мохамед Салах возглавит команду, несмотря на травму

В пятницу 15 июня в Екатеринбурге состоится матч Египет — Уругвай. Матч начнется в 15 часов по московскому времени. Сегодня представители соперников России по группе А выступили на пресс-конференции. Главной интригой было состояние здоровья египтянина Мохамеда Салаха

Как пишет URA.RU, травмированный капитан команды все же выйдет на поле. По словам главного тренера «фараонов» Эктора Купера, Салах близок к полному выздоровлению и сейчас много тренируется. Врачи предложили ему приберечь силы, но тот твердо намерен сыграть с уругвайцами.

Интересная деталь: Мохамед Салах «стоит» дороже всей сборной России. Потенциальные покупатели готовы заплатить за него 150 миллионов евро, что ставит его в один ряд с самыми высокооплачиваемыми футболистами современности. Можно с уверенностью сказать, что он стоит этих денег: на его счету 71% всех забитых мячей в отборочных матчах, а в английском чемпионате он забил 32 мяча в 36 играх.

Ранее Пятый канал рассказывал, как в Грозном встретили сборную Египта по футболу.