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Лев: каждая команда хочет победить действующего чемпиона мира
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Лев: каждая команда хочет победить действующего чемпиона мира 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал оценил шансы соперников на предстоящем чемпионате мира — 2018 в России. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Другие команды стали сильнее по сравнению с 2014 годом. Стали сильнее Франция, Испания, Бразилия, Аргентина.
Если вы чемпион мира, победитель Кубка конфедераций и входите в число лучших на протяжении трех-четырех лет, то на вас особенно охотятся соперники. Каждая команда хочет победить чемпиона, защищающего титул", — рассказал специалист.
Лев также отметил, что команды близки по силам, поэтому многие факторы будут играть важную роль.
Ранее Лев прокомментировал возможное назначении на пост главного тренера "Реала".
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