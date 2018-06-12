Зидан: «У меня пока нет желания возглавлять сборную Франции»

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что у него пока нет желания возглавить сборную Франции.

«Самое главное на данный момент — поддержать сборную Франции на чемпионате мира в России. У меня пока нет желания возглавлять национальную команду. Я лишь остановился, чтобы немного отдохнуть и прийти в себя. Буду болеть за сборную Франции. Мы хотим, чтобы они выиграли второй титул чемпионов мира», — приводит слова Зидана L'Equipe.

Сборная Франции на ЧМ-2018 сыграет в группе C с командами Австралии (16 июня, Казань), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Дании (26 июня, Москва, стадион «Лужники»).