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Зидан: «У меня пока нет желания возглавлять сборную Франции»
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Зидан: «У меня пока нет желания возглавлять сборную Франции» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что у него пока нет желания возглавить сборную Франции.
«Самое главное на данный момент — поддержать сборную Франции на чемпионате мира в России. У меня пока нет желания возглавлять национальную команду. Я лишь остановился, чтобы немного отдохнуть и прийти в себя. Буду болеть за сборную Франции. Мы хотим, чтобы они выиграли второй титул чемпионов мира», — приводит слова Зидана L'Equipe.
Сборная Франции на ЧМ-2018 сыграет в группе C с командами Австралии (16 июня, Казань), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Дании (26 июня, Москва, стадион «Лужники»).
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