Жезус: «Защита сборной Бразилии выдала очень хорошую игру с Австрией»

Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус подвел итоги контрольного матча с Австрией. Игра завершилась победой бразильцев со счетом 3:0.

«Все товарищеские встречи перед чемпионатом мира в России были важны для достижения необходимого уровня готовности. Сборная Австрии демонстрирует качественный футбол. Знали, что будет трудно, однако нам удалось показать то, что мы умеем. Мало того, что атака действовала прекрасно, так еще и защита выдала очень хорошую игру», — приводит слова Жезуса One Football.

Сборная Бразилии на ЧМ-2018 сыграет в группе Е, где ее соперниками будут команды Коста-Рики, Сербии и Швейцарии. Бразильцы стартуют в турнире 17 июня игрой против Швейцарии в Ростове-на-Дону.