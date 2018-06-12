Чемпионат мира по баскетболу 3 на 3. 1/4 финала. Россия — Чехия (прямая видеотрансляция)

Женская сборная России преодолела групповой этап и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по баскетболу 3 на 3, который проходит на Филиппинах.

В понедельник россиянки, выступающие в группе C, победили сборную Ирана (счет — 22:12) и уступили команде США (13:21).

Сборная России, одержавшая три победы в четырех матчах, заняла второе место в своей группе после команды США и вышла в четвертьфинал.

Четвертьфинальный матч женской сборной России начнется во вторник в 8.40 по московскому времени. В нем российские девушки встретятся с победителем группы А командой Чехии.