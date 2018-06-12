Гандбол. Чемпионат мира-2019. Мужчины. Стыковой матч. Россия — Чехия (прямая видеотрансляция)

Мужская сборная России 12 июня проведёт решающий матч сезона за право принять участие в чемпионате мира-2019. Соперник российских гандболистов — сборная Чехии. Первая стыковая игра, которая состоялась несколько дней назад в Пльзене, завершилась победой чешской команды — 27:26. Это значит, что у сборной России права на ошибку больше нет. Только победа в ответной игре выведет команду Эдуарда Кокшарова на чемпионат мира.

Проигрыш в Пльзене стал для наших мужчин первым выездным поражением за 16 лет участия в стыковых матчах отбора на мир. Сегодня в Перми сборная России должна взять реванш у соперника, на стороне которого будет определенное психологическое преимущество, не так часто в гандболе побеждает команда, по ходу игры уступающая семь мячей.

Матч между сборными России и Чехии состоится в пермском спорткомплексе имени В. П. Сухарева. Начало встречи в 14:00 по московскому времени.