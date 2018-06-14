Расписание матчей ЧМ-2018 

Опубликовано расписание матчей чемпионата мира по футболу — 2018 в России.
№ матча
Матчи
Время (МСК)
Канал показа
Групповой этап
Россия — Саудовская Аравия (А)
14.06.2018
18:00 Первый
Групповой этап
Египет — Уругвай (А)
15.06.2018
15:00 МАТЧТВ
Групповой этап
Португалия — Испания (B)
15.06.2018
21:00 Первый
Групповой этап
Марокко — Иран (B)
15.06.2018
18:00 МАТЧТВ
Групповой этап
Франция — Австралия (С)
16.06.2018
13:00 МАТЧТВ
Групповой этап
Перу — Дания (С)
16.06.2018
19:00 МАТЧТВ
Групповой этап
Аргентина — Исландия (D)
16.06.2018
16:00 Первый
Групповой этап
Хорватия — Нигерия (D)
16.06.2018
22:00 МАТЧТВ
Групповой этап
Бразилия — Швейцария (Е)
17.06.2018
21:00 Первый
Групповой этап
Коста-Рика — Сербия (Е)
17.06.2018
15:00 МАТЧТВ
Групповой этап
Германия — Мексика (F)
17.06.2018
18:00 Первый
Групповой этап
Швеция — Южная Корея (F)
18.06.2018
15:00 МАТЧТВ
Групповой этап
Бельгия — Панама (G)
18.06.2018
18:00 МАТЧТВ
Групповой этап
Тунис — Англия (G)
18.06.2018
21:00 Первый
Групповой этап
Польша — Сенегал (H)
19.06.2018
18:00 МАТЧТВ
Групповой этап
Колумбия — Япония (H)
19.06.2018
15:00 МАТЧТВ
Групповой этап
Россия — Египет (А)
19.06.2018
21:00 Россия 1 Групповой этап
Уругвай — Саудовская Аравия (А)
20.06.2018
18:00 МАТЧТВ
Групповой этап
Португалия — Марокко (B)
20.06.2018
15:00 МАТЧТВ
Групповой этап
Иран — Испания (B)
20.06.2018
21:00 Первый
Групповой этап
Франция — Перу (С)
21.06.2018
18:00 МАТЧТВ
Групповой этап
Дания — Австралия (С)
21.06.2018
15:00 МАТЧТВ
Групповой этап
Аргентина — Хорватия (D)
21.06.2018
21:00 Первый
Групповой этап
Нигерия — Исландия (D)
22.06.2018
18:00 МАТЧТВ
Групповой этап
Бразилия — Коста-Рика (Е)
22.06.2018
15:00 МАТЧТВ
Групповой этап
Сербия — Швейцария (Е)
22.06.2018
21:00 Первый
Групповой этап
Германия — Швеция (F)
23.06.2018
21:00 Первый
Групповой этап
Южная Корея — Мексика (F)
23.06.2018
18:00 МАТЧТВ
Групповой этап
Бельгия — Тунис (G)
23.06.2018
15:00 Первый
Групповой этап
Англия — Панама (G)
24.06.2018
15:00 Первый
Групповой этап
Польша — Колумбия (H)
24.06.2018
21:00 Первый
Групповой этап
Япония — Сенегал (H)
24.06.2018
18:00 МАТЧТВ
Групповой этап
Уругвай — Россия (А)
25.06.2018
17:00 Первый
Групповой этап
Саудовская Аравия — Египет (А)
25.06.2018
17:00 МАТЧТВ
Групповой этап
Иран — Португалия (B)
25.06.2018
21:00 МАТЧТВ
Групповой этап
Испания — Марокко (B)
25.06.2018
21:00 Первый
Групповой этап
Дания — Франция (С)
26.06.2018
17:00 Первый
Групповой этап
Австралия — Перу (С)
26.06.2018
17:00 МАТЧТВ
Групповой этап
Нигерия — Аргентина (D)
26.06.2018
21:00 Первый
Групповой этап
Исландия — Хорватия (D)
26.06.2018
21:00 МАТЧТВ
Групповой этап
Сербия — Бразилия (Е)
27.06.2018
21:00 Первый
Групповой этап
Швейцария — Коста-Рика (Е)
27.06.2018
21:00 МАТЧТВ
Групповой этап
Южная Корея — Германия (F)
27.06.2018
17:00 Первый
Групповой этап
Мекскика — Швеция (F)
27.06.2018
17:00 МАТЧТВ
Групповой этап
Англия — Бельгия (G)
28.06.2018
21:00 Первый
Групповой этап
Панама — Тунис (G)
28.06.2018
21:00 МАТЧТВ
Групповой этап
Япония — Польша (H)
28.06.2018
17:00 Первый
Групповой этап
Сенегал — Колумбия (H)
28.06.2018
17:00 МАТЧТВ
1/8 финала
1A — 2B 30.06.2018
21:00 Первый
1/8 финала
1C — 2D 30.06.2018
17:00 Россия 1 1/8 финала
1B — 2A (возможно матч с Россией)
01.07.2018
17:00 Россия 1 1/8 финала
1D — 2C 01.07.2018
21:00 Первый
1/8 финала
1E — 2F 02.07.2018
17:00 МАТЧТВ
1/8 финала
1G — 2H 02.07.2018
21:00 Первый
1/8 финала
1F — 2E 03.07.2018
17:00 МАТЧТВ
1/8 финала
1H — 2G 03.07.2018
21:00 МАТЧТВ
1/4 финала
W49 — W50 06.07.2018
17:00 Россия 1 1/4 финала
W53 — W54 06.07.2018
21:00 Россия 1 1/4 финала
W51 — W52 (возможно матч с Россией)
07.07.2018
21:00 Первый
1/4 финала
W55 — W56 07.07.2018
17:00 МАТЧТВ
Полуфинал 1 W57 — W58 10.07.2018
21:00 Первый
Полуфинал 2 W59 — W60 11.07.2018
21:00 Россия 1 Матч за 3-е место
L61 — L62 14.07.2018
17:00 Первый
Финал
W61 — W62 15.07.2018
18:00 Россия 1