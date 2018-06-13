Ещё
Тренер Саудовской Аравии: матч с Россией — самый сложный на групповом этапе ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренер Саудовской Аравии: матч с Россией — самый сложный на групповом этапе ЧМ 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци поделился ожиданиями от матча открытия чемпионата мира — 2018 с Россией (14 июня).
«В моей карьере не было таких больших турниров, тем более в матче открытия. У нас хорошая мотивация, чтобы выступить на чемпионате мира и удовлетворить чаяния жителей Саудовской Аравии. И мы это сделаем. Мой стиль — бороться в каждом матче. Постараемся навязать русским борьбу с технической точки зрения. Надо отбирать мяч, владеть им и добиться лучшего в моей тренерской карьере результата. Нужно мотивировать игроков на это.
Все команды, приехавшие сюда, испытывают давление. Оно даже мобилизует нас, чтобы мы сделали свою работу как можно лучше. В первом матче мы сыграем с хозяйкой чемпионата. Это дополнительное давление. У других команд такого не будет. Мы всегда опираемся на свой стиль и стараемся навязывать свой стиль сопернику. У каждой команды есть свои варианты, которым мы можем противодействовать, а какими-то напротив воспользоваться. С Россией постараемся проявить свои достоинства, которых много.
С какой командой в группе будет сложнее всего? С Россией. Мы сосредоточены на этом матче и думаем, что единственный путь добиться успеха — если мы сконцентрируемся на каждом конкретном участке поля. Я не думаю ни о какой другой команде, кроме России. Это самый сложный матч, который нам придётся сыграть на групповом этапе», — передаёт слова Пицци корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Чемпионат.com: последние новости
Видео: болельщики Египта и Саудовской Аравии вместе поют песни в Москве На тренировке сборной Хорватии в Рощино присутствуют 500 человек Елагин и Слуцкий прокомментируют матч открытия ЧМ-2018 на Первом канале
Комментарии  Ещё 95 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иностранных болельщиков шокировали российские цены482
Гость ЧМ-2018 обеднел в Москве на миллион рублей112
Россиянок предостерегли от интима с иностранцами392
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова84
Тест: Из какой страны болельщик?14
Видео
02:58
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова
ЧМ по футболу 2018 Прочее
05:20
Иностранных болельщиков шокировали российские цены
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:49
Россиянок предостерегли от интима с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
01:55
Роналдо назвал фаворитов на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:25
Немецкий болельщик приехал в Россию на тракторе
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:51
«Кажется, что журналисты — наши враги»
Футбол Статьи
06:31
Гость ЧМ-2018 обеднел в Москве на миллион рублей
ЧМ по футболу 2018 Происшествия
01:57
Дочь олимпийского чемпиона утонула в бассейне
Лыжный спорт Прочее
00:23
Карлайл рассказал о борьбе с депрессией
Футбол
01:00
Смолов ответил критикам
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение