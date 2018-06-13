Тренер Саудовской Аравии: матч с Россией — самый сложный на групповом этапе ЧМ

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци поделился ожиданиями от матча открытия чемпионата мира — 2018 с Россией (14 июня).

«В моей карьере не было таких больших турниров, тем более в матче открытия. У нас хорошая мотивация, чтобы выступить на чемпионате мира и удовлетворить чаяния жителей Саудовской Аравии. И мы это сделаем. Мой стиль — бороться в каждом матче. Постараемся навязать русским борьбу с технической точки зрения. Надо отбирать мяч, владеть им и добиться лучшего в моей тренерской карьере результата. Нужно мотивировать игроков на это.

Все команды, приехавшие сюда, испытывают давление. Оно даже мобилизует нас, чтобы мы сделали свою работу как можно лучше. В первом матче мы сыграем с хозяйкой чемпионата. Это дополнительное давление. У других команд такого не будет. Мы всегда опираемся на свой стиль и стараемся навязывать свой стиль сопернику. У каждой команды есть свои варианты, которым мы можем противодействовать, а какими-то напротив воспользоваться. С Россией постараемся проявить свои достоинства, которых много.