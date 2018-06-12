Чемпионат мира по баскетболу 3х3. Плей-офф (прямая видеотрансляция)

Сегодня на чемпионате мира по баскетболу 3 на 3, который проходит на Филиппинах, стартует стадия плей-офф.

В понедельник состоялись заключительные матчи группового этапа.

Анастасия Логунова, Людмила Сапова, Женская сборная России ( Анна Лешковцева Александра Столяр ), выступающая в группе C, победила сборную Ирана (счет — 22:12) и уступила команде США (13:21). Россиянки заняли второе место в своей группе после команды США и вышли в четвертьфинал. В нем российские девушки встретятся с победителем группы А командой Чехии.

Дмитрия Коршакова, Мужская сборная России в составе Ильи Александрова Виктора Павленко и Максима Дыбовского не смогла выйти в четвертьфинал. В понедельник сборная России проиграла команде Монголии со счетом 18:21 и сборной Филиппин — 12:19. В воскресенье россияне обыграли бразильцев (20:16) и проиграли канадцам (17:20).

Мужская сборная России заняла четвертое место в группе С. В четвертьфинал турнира пробились команды Канады и Монголии, которые заняли первое и второе места в группе соответственно.

Разновидность баскетбола 3х3, известная также как стритбол, вошла в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио. В каждой команде четыре игрока, однако на площадке могут находиться лишь трое. Игра идет 10 минут чистого времени либо до 21 очка, за точный дальний бросок команда получает два очка, за остальные попадания в корзину — по одному.

Начало трансляции четвертьфинальных поединков ЧМ-2018 по баскетболу 3х3 в 07:45 мск. Четвертьфинальный матч женской сборной России начнется в 8.40.