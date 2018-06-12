Ещё
Российские баскетболистки уступили в финале чемпионата мира в формате 3 на 3
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские баскетболистки уступили в финале чемпионата мира в формате 3 на 3 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: RT на русском
Женская сборная России по баскетболу в формате 3 на 3 уступила в финале чемпионата мира итальянкам. Счёт матча — 12:16.
Серебряными призёрами чемпионата мира в составе сборной России стали Анна Лешковцева, Анастасия Логунова, Людмила Сапова и Александра Столяр.
Ранее россиянки в полуфинале обыграли сборную Франции, а в четвертьфинале — Чехию. Третье место на чемпионате мира заняла женская сборная Франции, победившая Китай. Турнир проходил на Филиппинах с 8 по 12 июня.
Россиянки являлись действующими победительницами чемпионата мира. В 2017 году женская сборная России в финале обыграла Венгрию. Итальянки впервые в истории стали чемпионками мира.
Чемпионат.com: последние новости
Франция ушла от поражения в товарищеском матче с США благодаря голу Мбаппе Тактический портрет Адема Ляича, полузащитника сборной Сербии Видео: юный болельщик выбежал на поле и сделал селфи с Каземиро
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Исход ЧМ в России предрешен90
Дочь олимпийского чемпиона утонула в бассейне4
Овечкин решил не возвращаться в Россию377
Футболист спас журналистку ударом ноги47
Россия «вышла из сумрака» на турнире ФИФА3
Видео
02:51
«Кажется, что журналисты — наши враги»
Футбол Статьи
01:57
Дочь олимпийского чемпиона утонула в бассейне
Лыжный спорт
00:23
Карлайл рассказал о борьбе с депрессией
Футбол
01:00
Смолов ответил критикам
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:31
Слепаков нашел лучшего тренера для сборной России
Футбол Прочее
04:09
Медведева готовится покинуть Россию
Фигурное катание
00:45
Россия «вышла из сумрака» на турнире ФИФА
Футбол
01:01
ФИФА готовит серьезные изменения после ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:33
Моуринью сделал прогноз на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:36
Аршавин назвал фаворитов ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение