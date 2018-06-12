Российские баскетболистки уступили в финале чемпионата мира в формате 3 на 3

Женская сборная России по баскетболу в формате 3 на 3 уступила в финале чемпионата мира итальянкам. Счёт матча — 12:16.

Ранее россиянки в полуфинале обыграли сборную Франции, а в четвертьфинале — Чехию. Третье место на чемпионате мира заняла женская сборная Франции, победившая Китай. Турнир проходил на Филиппинах с 8 по 12 июня.

Россиянки являлись действующими победительницами чемпионата мира. В 2017 году женская сборная России в финале обыграла Венгрию. Итальянки впервые в истории стали чемпионками мира.