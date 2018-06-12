Женская сборная России вышла в финал Кубка мира по баскетболу 3х3

ТАСС, 12 июня. Женская сборная России по баскетболу 3x3 в составе Анны Лешковцевой, Анастасии Логуновой, Людмилы Саповой и Александры Столяр вышла в финал Кубка мира, который проходит на Филиппинах.

В полуфинальном матче россиянки со счетом 19:17 в овертайме одержали победу над французскими баскетболистками.

В финале россиянки сыграют с победителем матча Китай — Италия. Финал и матч за третье место пройдут позднее во вторник.

Разновидность баскетбола 3х3, известная также как стритбол, вошла в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио. В каждой команде четыре игрока, однако на площадке могут находиться лишь трое. Игра идет 10 минут чистого времени либо до 21 очка, за точный дальний бросок команда получает два очка, за остальные попадания в корзину — по одному.

Женская сборная России является действующим победителем Кубка мира. На турнире 2014 года российские баскетболистки завоевали серебряные медали.