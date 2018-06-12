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Мужская сборная России по гандболу вышла на чемпионат мира 2019 года
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Мужская сборная России по гандболу вышла на чемпионат мира 2019 года 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Российские гандболисты одержали победу над командой Чехии со счетом 29:21 в ответном стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира 2019 года. Встреча прошла в Перми.
Сборная России выиграла свою отборочную группу, одержав победы во всех шести встречах, что позволило ей выйти в стыковые матчи. Чехи попали в стыковые матчи как участники чемпионата Европы, до сих пор не получившие путевку на мировое первенство. В первом матче российские гандболисты проиграли чехам на выезде со счетом 26:27. Таким образом, по сумме двух встреч сильнее оказалась сборная России.
Чемпионат мира пройдет в Германии и Дании с 9 по 27 января. На турнире, помимо хозяев, выступят чемпионы мира французы, чемпионы Европы испанцы, а также сборные Анголы, Египта, Туниса, Бахрейна, Катара, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Японии. Осталось разыграть еще 11 путевок на соревнования.
Сборная России в 1997 году выиграла чемпионат мира. В 1999-м российские гандболисты завоевали серебро. На последнем мировом первенстве, которое прошло в 2017 году, россияне заняли 12-е место.
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