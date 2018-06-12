Польша — Литва: котировки на товарищеский матч сборных

Букмекеры назвали фаворита контрольного матча Польша — Литва. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Букмекеры предлагают поставить на победу Литвы за 15.50. Шансы Польши на победу оценены коэффициентом 1.20. Поставить на ничью можно за 6.50.

Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.67, а на ТМ 2,5 гола — за 2.10.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.55. Победа сборной Польши всухую оценивается в 1.65.

Победа Польши по итогам первого тайма и всей игры идёт за 1.67.

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