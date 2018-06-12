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Видео: юный болельщик выбежал на поле и сделал селфи с Каземиро
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Видео: юный болельщик выбежал на поле и сделал селфи с Каземиро 

Чемпионат.com 1 час назад
Во время сегодняшней открытой тренировки сборной Бразилии в Сочи юный болельщик прорвался на поле и успел сделать селфи с Каземиро. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеоролик.
Сборная Бразилии прибыла в Россию рано утром 11 июня. На время проведения турнира команда расположится в Сочи. Групповой этап турнира сборная Бразилии начнёт матчем с командой Швейцарии (17 июня в Ростове-на-Дону). После этого подопечные Тите встретятся с Коста-Рикой (22 июня в Санкт-Петербурге), а завершат групповой этап матчем с командой Сербии (27 июня в Москве).
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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