Видео: юный болельщик выбежал на поле и сделал селфи с Каземиро

Во время сегодняшней открытой тренировки сборной Бразилии в Сочи юный болельщик прорвался на поле и успел сделать селфи с Каземиро. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеоролик.

Сборная Бразилии прибыла в Россию рано утром 11 июня. На время проведения турнира команда расположится в Сочи. Групповой этап турнира сборная Бразилии начнёт матчем с командой Швейцарии (17 июня в Ростове-на-Дону). После этого подопечные Тите встретятся с Коста-Рикой (22 июня в Санкт-Петербурге), а завершат групповой этап матчем с командой Сербии (27 июня в Москве).

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».