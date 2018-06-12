Ещё
Видео: болельщики Египта и Саудовской Аравии вместе поют песни в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видео: болельщики Египта и Саудовской Аравии вместе поют песни в Москве 

Чемпионат.com 21 час назад
Фото: BFM.RU
В преддверии чемпионата мира–2018 в Москве болельщики сборных Египта и Саудовской Аравии, которые являются соперниками по группе А, вместе пели песни в качестве развлечения.
В первой игре группового этапа чемпионата мира, которая также станет матчем открытия турнира, Саудовской Аравии в Москве предстоит встретиться с хозяевами мундиаля — сборной России. Для египетской сборной мундиаль начнётся матчем с командой Уругвая, который пройдёт 15 июня в Екатеринбурге.
Чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Чемпионат.com: последние новости
Чемпионат мира-2018. Россия выйдет из группы с первого места Аналитики: сборная Хорватии выиграет у Сенегала в товарищеском матче Болт: я болельщик сборной Аргентины, на ЧМ-2018 у нас хорошие шансы
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иностранных болельщиков шокировали российские цены482
Гость ЧМ-2018 обеднел в Москве на миллион рублей112
Россиянок предостерегли от интима с иностранцами392
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова84
Тест: Из какой страны болельщик?14
Видео
02:58
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова
ЧМ по футболу 2018 Прочее
05:20
Иностранных болельщиков шокировали российские цены
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:49
Россиянок предостерегли от интима с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
01:55
Роналдо назвал фаворитов на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:25
Немецкий болельщик приехал в Россию на тракторе
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:51
«Кажется, что журналисты — наши враги»
Футбол Статьи
06:31
Гость ЧМ-2018 обеднел в Москве на миллион рублей
ЧМ по футболу 2018 Происшествия
01:57
Дочь олимпийского чемпиона утонула в бассейне
Лыжный спорт Прочее
00:23
Карлайл рассказал о борьбе с депрессией
Футбол
01:00
Смолов ответил критикам
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение