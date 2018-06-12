Видео: болельщики Египта и Саудовской Аравии вместе поют песни в Москве

В преддверии чемпионата мира–2018 в Москве болельщики сборных Египта и Саудовской Аравии, которые являются соперниками по группе А, вместе пели песни в качестве развлечения.

В первой игре группового этапа чемпионата мира, которая также станет матчем открытия турнира, Саудовской Аравии в Москве предстоит встретиться с хозяевами мундиаля — сборной России. Для египетской сборной мундиаль начнётся матчем с командой Уругвая, который пройдёт 15 июня в Екатеринбурге.

Чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».