Ещё
Сборная Германии прибыла в Москву на чемпионат мира — 2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборная Германии прибыла в Москву на чемпионат мира — 2018 

Чемпионат.com 12 июня 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
Сборная Германии прилетела в аэропорт «Внуково», передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
Национальная команда Германии вышла из аэропорта в 17:20 по московскому времени и была встречена большим количеством поклонников, удостоивших особыми аплодисментами главного тренера немецкой сборной Йоахима Лёва. Коридор прохода футболистов контролировался волонтерами и полицейскими. Футболисты не подошли к фанатам, среди которых подавляющее большинство — россияне. Автобус сборной охранялся бойцами СОБР.
Чемпионат мира — 2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Германии сыграет в группе F с командами Мексики, Швеции и Южной Кореи.
Чемпионат.com: последние новости
Видео: сборная Саудовской Аравии готовится к матчу с Россией Кадыров написал песню для Слепакова в поддержку сборной России Овечкин не будет присутствовать на матче открытия ЧМ-2018 по футболу
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иностранных болельщиков шокировали российские цены482
Гость ЧМ-2018 обеднел в Москве на миллион рублей112
Россиянок предостерегли от интима с иностранцами392
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова84
Тест: Из какой страны болельщик?14
Видео
02:58
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова
ЧМ по футболу 2018 Прочее
05:20
Иностранных болельщиков шокировали российские цены
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:49
Россиянок предостерегли от интима с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
01:55
Роналдо назвал фаворитов на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:25
Немецкий болельщик приехал в Россию на тракторе
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:51
«Кажется, что журналисты — наши враги»
Футбол Статьи
06:31
Гость ЧМ-2018 обеднел в Москве на миллион рублей
ЧМ по футболу 2018 Происшествия
01:57
Дочь олимпийского чемпиона утонула в бассейне
Лыжный спорт Прочее
00:23
Карлайл рассказал о борьбе с депрессией
Футбол
01:00
Смолов ответил критикам
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение