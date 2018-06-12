Озил: хочу узнать Россию, её людей и культуру на ЧМ-2018

Полузащитник «Арсенала» и сборной Германии Месут Озил признался, что хотел бы ближе познакомиться с культурой России и с её населением.

«Приехал в Россию. Я не только с нетерпением жду начала игр, но и того, чтобы узнать страну, её людей и культуру — это часть каждого чемпионата мира», — написал Озил на русском языке на своей странице в «Инстаграме».

Чемпионат мира — 2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Германии сыграет в группе F с командами Мексики (17 июня, Москва), Швеции (23 июня, Сочи) и Южной Кореи (27 июня, Кахзань).