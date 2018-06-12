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Тольяттинские гандболисты завоевали 14 наград на XVII Международном детском фестивале
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Тольяттинские гандболисты завоевали 14 наград на XVII Международном детском фестивале 

ТРК Губерния 2 часа назад
Фото: ТРК Губерния
Медали победителям вручили известные спортсмены. Традиционный праздник для юных гандболистов прошел в Автограде. В течение шести дней гости из России, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Луганской народной республики провели почти 500 спортивных поединков. В восьми возрастных категориях определились победители и призеры фестиваля. Из 32 комплектов наград тольяттинцы завоевали 14, отмечает пресс-служба ГК «Лада». На итоговой торжественной церемонии лучших награждали титулованные ветераны ГК «Лада» и российской сборной по гандболу.
Фото: ГК «Лада»
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