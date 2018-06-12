Тольяттинские гандболисты завоевали 14 наград на XVII Международном детском фестивале

Медали победителям вручили известные спортсмены. Традиционный праздник для юных гандболистов прошел в Автограде. В течение шести дней гости из России, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Луганской народной республики провели почти 500 спортивных поединков. В восьми возрастных категориях определились победители и призеры фестиваля. Из 32 комплектов наград тольяттинцы завоевали 14, отмечает пресс-служба ГК «Лада». На итоговой торжественной церемонии лучших награждали титулованные ветераны ГК «Лада» и российской сборной по гандболу.

Фото: ГК «Лада»