Ещё
Игрок сборной Франции рискует пропустить чемпионат мира — 2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игрок сборной Франции рискует пропустить чемпионат мира — 2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Защитник сборной Франции по футболу Джибриль Сидибе может не сыграть на чемпионате мира — 2018, сообщает "Советский спорт".
Как утверждает L'Equipe, игрок испытывает боли в правом колене. Отмечается, что из-за проблем с мениском в концовке минувшего сезона футболист пропустил несколько матчей.
По данным издания, игрок рискует не помочь своей национальной команде на грядущем мундиале.
25-летний Сидибе, выступающий за «Монако», в завершившемся сезоне-2017/18 провел 35 матчей, в которых забил пять мячей и сделал девять результативных передач.
Сборная Франции на групповом этапе грядущего мундиаля, который стартует 14 июня, сыграет с командами Австралии, Перу и Дании.
Ранее сообщалось, что сборная Колумбии прибыла в Россию на чемпионат мира — 2018.
Газета.Ru: последние новости
Сборная Испании с минимальным счетом обыграла Тунис в Краснодаре Моуринью верит в выход сборной России из группы чемпионата мира - 2018 Сборная Госдумы по футболу обыграла команду Бундестага в товарищеском матче
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Слепакова попросили извиниться перед Кадыровым349
Овечкину предложили стать президентом США19
Овечкин решил не возвращаться в Россию390
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Британцы назвали худший город ЧМ-201876
Видео
01:55
Роналдо назвал фаворитов на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:51
«Кажется, что журналисты — наши враги»
Футбол Статьи
01:57
Дочь олимпийского чемпиона утонула в бассейне
Лыжный спорт Прочее
00:23
Карлайл рассказал о борьбе с депрессией
Футбол
01:00
Смолов ответил критикам
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:31
Слепаков нашел лучшего тренера для сборной России
Футбол Прочее
04:09
Медведева готовится покинуть Россию
Фигурное катание
00:45
Россия «вышла из сумрака» на турнире ФИФА
Футбол
01:01
ФИФА готовит серьезные изменения после ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:33
Моуринью сделал прогноз на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение