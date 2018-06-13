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Экс-игрок сборной Германии удивил выбором главной звезды чемпионата мира — 2018
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Экс-игрок сборной Германии удивил выбором главной звезды чемпионата мира — 2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший нападающий сборной Германии Какау поделился своими мыслями о том, кто будет главной звездой предстоящего чемпионата мира — 2018, передает "Советский спорт".
"Для меня Марко Ройс — это игрок турнира. Он является звездой международного уровня, он владеет дриблингом, и он очень быстр. Надеюсь, что он будет в форме, от этого выиграет вся сборная", — приводит слова экс-форварда T-Online.
29-летний полузащитник дортмундской «Боруссии» в минувшем сезоне провел 15 матчей, в которых забил семь мячей и сделал одну голевую передачу. За национальную команду он выступает с 2011 года.
Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Подопечные Йоахима Лёва на групповой стадии турнира сыграют с командами Мексики, Швеции и Южной Кореи.
Ранее сообщалось, что голкипер сборной Германии переходит в «Арсенал».
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