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Федерация гандбола России поможет в подготовке пермских игроков
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Федерация гандбола России поможет в подготовке пермских игроков 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Федерации гандбола России готова поддержать Пермский край в подготовке пермских игроков. Об этом сообщил президент федерации Сергей Шишкарёв на встрече с губернатором Прикамья Максимом Решетниковым.
В совещании также приняли участие олимпийские чемпионы Александр Тучкин и Лев Воронин, которые в своё время работали в ГК «Пермские медведи», президент этого клуба Алексей Никифоров и главный тренер сборной России Эдуард Кокшаров.
Сергей Шишкарёв поблагодарил власти региона и коллег из ГК «Пермские медведи» за организацию важнейшего для сборной России матча с Чехией, который прошёл в Перми 12 июня. Благодаря победе в этой встрече (29:21) наши гандболисты завоевали путёвку на чемпионат мира-2019.
Максим Решетников на встрече сказал, что подготовка спортивных кадров в регионе — одна из приоритетных задач правительства края.
«Важно, чтобы в Прикамье была развита система подготовки спортивных кадров в полном объеме: от детских, юношеских до любительских, полупрофессиональных и профессиональных команд. Наша задача через массовость укрепить кадровый потенциал регионального спорта», — заметил губернатор.
В свою очередь, Сергей Шишкарёв выразил готовность федерации гандбола России поддержать Прикамье с точки зрения методологии подготовки гандболистов.
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