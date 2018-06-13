Федерация гандбола России поможет в подготовке пермских игроков

Федерации гандбола России готова поддержать Пермский край в подготовке пермских игроков. Об этом сообщил президент федерации Сергей Шишкарёв на встрече с губернатором Прикамья Максимом Решетниковым.

Сергей Шишкарёв поблагодарил власти региона и коллег из ГК «Пермские медведи» за организацию важнейшего для сборной России матча с Чехией, который прошёл в Перми 12 июня. Благодаря победе в этой встрече (29:21) наши гандболисты завоевали путёвку на чемпионат мира-2019.

Максим Решетников на встрече сказал, что подготовка спортивных кадров в регионе — одна из приоритетных задач правительства края.

«Важно, чтобы в Прикамье была развита система подготовки спортивных кадров в полном объеме: от детских, юношеских до любительских, полупрофессиональных и профессиональных команд. Наша задача через массовость укрепить кадровый потенциал регионального спорта», — заметил губернатор.

В свою очередь, Сергей Шишкарёв выразил готовность федерации гандбола России поддержать Прикамье с точки зрения методологии подготовки гандболистов.