Болт: я болельщик сборной Аргентины, на ЧМ-2018 у нас хорошие шансы

Восьмикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Усэйн Болт рассказал, что на чемпионате мира — 2018 будет болеть за сборную Аргентины.

«Я являюсь болельщиком сборной Аргентины. Думаю, что у нас хорошие шансы, если мы будем играть хорошо. Тогда мы можем выйти финал и даже выиграть турнир. Я с нетерпением жду, чтобы просто наблюдать за чемпионатом мира и посмотреть на отличные команды», — цитирует Болта Sport Star Live.

Сборная Аргентины на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет в группе D с командами Исландии, Хорватии и Нигерии.