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Болт: я болельщик сборной Аргентины, на ЧМ-2018 у нас хорошие шансы
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Болт: я болельщик сборной Аргентины, на ЧМ-2018 у нас хорошие шансы 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Soccer News
Восьмикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Усэйн Болт рассказал, что на чемпионате мира — 2018 будет болеть за сборную Аргентины.
«Я являюсь болельщиком сборной Аргентины. Думаю, что у нас хорошие шансы, если мы будем играть хорошо. Тогда мы можем выйти финал и даже выиграть турнир. Я с нетерпением жду, чтобы просто наблюдать за чемпионатом мира и посмотреть на отличные команды», — цитирует Болта Sport Star Live.
Сборная Аргентины на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет в группе D с командами Исландии, Хорватии и Нигерии.
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