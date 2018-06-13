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Ибрагимович рассказал, кого он считает фаворитами чемпионата мира
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Ибрагимович рассказал, кого он считает фаворитами чемпионата мира 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович поделился мнением о фаворитах ЧМ-2018.
— Скажу о командах, у которых есть шанс: это Бразилия, Испания, Германия, ну и разумеется ― Швеция, — цитирует футболиста официальный сайт ФИФА. — Также Аргентина, хоть они и не считают себя фаворитами, но однозначно являются ими. Мне жаль, что на чемпионате мира не будет сборной США, ведь это моя новая страна, я живу там и обязательно болел бы за американскую команду.
На ЧМ-2018 сборная Швеции сыграет в группе А с командами Германии, Мексики и Кореи.
Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
Все о чемпионате мира по футболу-2018
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