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Голодец: игра сборной России в матче открытия не может оставить болельщиков равнодушными
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Голодец: игра сборной России в матче открытия не может оставить болельщиков равнодушными 

ТАСС 24 минуты назад
Фото: Российский стадион
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Разгромная победа сборной России над командой Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира по футболу не может оставить равнодушным ни одного болельщика. Такое мнение журналистам высказала вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец.
Российская команда победила со счетом 5:0. Стартовый матч прошел на московском стадионе «Лужники».
"Это такое счастье! Нам впервые доверили проведение чемпионата мира, были приложены огромные усилия, чтобы все было так [хорошо] организовано, — сказала Голодец. — Огромные надежды возлагались именно на это открытие, и команда преподнесла такой подарок. Это не может оставить равнодушным ни одного болельщика".
"Что покажет сборная на турнире? Давайте посмотрим, мы все за них болеем", — добавила вице-премьер.
Сборная России в следующем матче сыграет против команды Египта 19 июня в Санкт-Петербурге (21:00 мск). В заключительном матче группового этапа подопечные Станислава Черчесова сыграют в Самаре с командой Уругвая 25 июня (17:00 мск). После первого матча у сборной России 3 очка, у команды Саудовской Аравии — 0, встреча Египет — Уругвай пройдет 15 июня в Екатеринбург (15:00 мск).
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