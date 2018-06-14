Голодец: игра сборной России в матче открытия не может оставить болельщиков равнодушными

МОСКВА, 14 июня. / ТАСС /. Разгромная победа сборной России над командой Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира по футболу не может оставить равнодушным ни одного болельщика. Такое мнение журналистам высказала вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец

Российская команда победила со счетом 5:0. Стартовый матч прошел на московском стадионе «Лужники».

"Это такое счастье! Нам впервые доверили проведение чемпионата мира, были приложены огромные усилия, чтобы все было так [хорошо] организовано, — сказала Голодец. — Огромные надежды возлагались именно на это открытие, и команда преподнесла такой подарок. Это не может оставить равнодушным ни одного болельщика".

"Что покажет сборная на турнире? Давайте посмотрим, мы все за них болеем", — добавила вице-премьер.