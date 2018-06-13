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Голодец планирует побывать на всех матчах сборной России на чемпионате мира по футболу
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Голодец планирует побывать на всех матчах сборной России на чемпионате мира по футболу 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Ольга Голодец, курирующая вопросы культуры, спорта и туризма, собирается посетить все матчи сборной России по футболу на групповом этапе чемпионата мира. Об этом она рассказала журналистам.
Сборная России сыграет в группе А против команд Саудовской Аравии (14 июня, Москва, «Лужники»), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).
"Да, конечно", — сказала Голодец, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, собирается ли она посетить все матчи сборной России.
"Мы ждем красивой игры. Конечно, собираюсь на матч открытия, мы все будем болеть за россиян", — добавила она.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.
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