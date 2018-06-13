Голодец планирует побывать на всех матчах сборной России на чемпионате мира по футболу

МОСКВА, 13 июня. / ТАСС /. Вице-премьер РФ Ольга Голодец , курирующая вопросы культуры, спорта и туризма, собирается посетить все матчи сборной России по футболу на групповом этапе чемпионата мира. Об этом она рассказала журналистам.

Сборная России сыграет в группе А против команд Саудовской Аравии (14 июня, Москва, «Лужники»), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

"Да, конечно", — сказала Голодец, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, собирается ли она посетить все матчи сборной России.

"Мы ждем красивой игры. Конечно, собираюсь на матч открытия, мы все будем болеть за россиян", — добавила она.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.