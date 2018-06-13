Женская сборная России по гандболу сыграет в матче открытия ЧЕ-2018 с француженками

В студии 104 парижского Дома Радио прошла жеребьёвка 13-го чемпионата Европы среди женщин. Следующее континентальное первенство пройдёт во Франции с 29 ноября по 16 декабря по традиции с участием шестнадцати команд. Когда в первых числах июня завершились отборочные турниры, выяснилось, что во Франции борьбу за медали поведут те же шестнадцать сборных, которые участвовали в чемпионате Европы 2016 года в Швеции.

Участников чемпионата примут пять французских городов. Игры в групповых квартетах пройдут в Нанте, Нанси, Монбельяре и Бресте. По три сильнейшие команды из каждой группы проведут в Нанте и Нанси ещё по три игры основного раунда, по итогам которого определится четвёрка полуфиналистов и участники матча за 5-6 места. Решающие игры примет крупнейший спортивный дворец столицы Франции, «Аккоротелс Арена» в Берси, вмещающая 17 тысяч зрителей. Чемпион континента в Париже получит не только золотые медали, но и прямую путёвку на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Три призёра Евро-2018 без отбора попадают на предолимпийский чемпионат мира 2020 года, который принимает Япония. Если Франция, уже имеющая право участвовать в ЧМ-2019, окажется среди призёров домашнего Евро-2018, то прямая путёвка на мир достанется команде, которая займёт четвёртое место.

В церемонии жеребьёвки Евро-2018 приняли участие президент Европейской федерации гандбола (ЕГФ) Михаэль Видерер, генсек ЕГФ Мартин Хаусляйтнер и президент Французской федерации гандбола (ФФХБ) Жоэль Депланк. Жребий тянули гандболистки, представляющие четыре сборные, участвующие в чемпионате, датчанка Лине Йоргенсен, француженка Блондин Дансет, голландка Джесси Крамер и норвежка Силье Сольберг.

Сборной России на первом этапе придётся встретиться с хозяйками чемпионата, действующими чемпионками мира француженками, и двумя балканскими командами — Черногорией и Словенией, занявшими на ЧЕ-2016 соответственно 13-е и 14-е места. Игры в группе «В» пройдут в городе Нанси на севере Франции во вмещающем около 6 000 зрителей дворце спорта " Жан Вель ".

Приводим состав всех четырёх групп первого этапа.

"А" (Нант): Дания, Сербия, Швеция и Польша «В» (Нанси): Франция, Черногория, РОССИЯ и Словения «С» (Монбельяр): Венгрия, Испания, Нидерланды и Хорватия «D» (Брест): Норвегия, Румыния, Германия и Чехия

Сборная России сыграет 29 ноября (23:00 мск) в матче открытия 13-го чемпионата Европы с хозяйками турнира чемпионками мира француженками. 2 декабря наш соперник Черногория, а завершат групповой этап подопечные Евгения Трефилова 4 декабря встречей со Словенией

В случае успешного прохождения группового этапа нашим гандболисткам предстоит встретиться в Нанте с тремя лучшими командами из группы «А» Сборная России участвовала во всех двенадцати предыдущих континентальных первенствах, которые проводятся с 1994 года. Лучший результат — серебро ЧЕ-2006. Последний раз наша команда брала награды на чемпионате Европы десять лет тому назад, получив бронзу Евро-2008.