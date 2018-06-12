Ещё
Российские гандболистки сыграют со сборными Франции и Словении на групповом этапе ЧЕ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские гандболистки сыграют со сборными Франции и Словении на групповом этапе ЧЕ-2018 

ТАСС 22 часа назад
ТАСС, 12 июня. Женская сборная России по гандболу сыграет на групповом этапе чемпионата Европы — 2018 с командами Франции, Черногории и Словении. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.
Соперники россиянок определились в результате жеребьевки, по итогам которой команда попала в группу В. Матчи группового раунда турнира, который пройдет во Франции, россиянки проведут в Нанси.
В группе А (Нант) сыграют сборные Дании, Сербии, Швеции и Польши, в группе С (Монбельяр) — команды Венгрии, Испании, Нидерландов, Хорватии, в квартете D (Брест) — сборные Норвегии (действующий чемпион), Румынии, Германии и Чехии.
Женская сборная России четыре раза выигрывала чемпионаты мира и один раз Олимпийские игры. Ни разу российская команда не побеждала на чемпионатах Европы. В 2000 и 2008 годах россиянки выиграли бронзу, в 2006-м — серебро.
Чемпионат Европы пройдет с 29 ноября по 16 декабря.
ТАСС: последние новости
Перуанский футболист Сантамария: россияне хорошо приняли нас на открытой тренировке Не менее 60 тыс. бразильцев приедут в Россию на ЧМ-2018 Сборная Марокко по футболу прилетела в Воронеж на чемпионат мира
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иностранных болельщиков шокировали российские цены393
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова69
Дочь олимпийского чемпиона утонула в бассейне44
Роскошная Мисс Мундиаль 201829
Овечкин решил не возвращаться в Россию396
Видео
02:58
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова
ЧМ по футболу 2018 Прочее
05:20
Иностранных болельщиков шокировали российские цены
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
Роналдо назвал фаворитов на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:25
Немецкий болельщик приехал в Россию на тракторе
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:51
«Кажется, что журналисты — наши враги»
Футбол Статьи
01:57
Дочь олимпийского чемпиона утонула в бассейне
Лыжный спорт Прочее
00:23
Карлайл рассказал о борьбе с депрессией
Футбол
01:00
Смолов ответил критикам
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:31
Слепаков нашел лучшего тренера для сборной России
Футбол Прочее
04:09
Медведева готовится покинуть Россию
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение