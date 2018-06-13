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Тоби Алдервейрелд: «У сборной Англии будет очень хороший чемпионат мира»
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Тоби Алдервейрелд: «У сборной Англии будет очень хороший чемпионат мира» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник «Тоттенхэма» и сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд опасается встречи с Англией в заключительном матче группового турнира чемпионата мира-2018. По его мнению, англичане хорошо выступят на мировом первенстве.
— Я четыре года играю в премьер-лиге. Теперь сборная Англии стала другой, — цитирует The Telegraph Алдервейрелда. — В команде много молодых ребят с большим желанием. В составе есть не только звезды, но и игроки, которые хотят стать лучше. Думаю, у них будет очень хороший чемпионат мира. Англия может сделать все, что захочет. Это очень хорошая команда. Я знаю большинство игроков. У них есть правильный менталитет, чтобы пройти далеко в турнире.
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