Тоби Алдервейрелд: «У сборной Англии будет очень хороший чемпионат мира»

Защитник «Тоттенхэма» и сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд опасается встречи с Англией в заключительном матче группового турнира чемпионата мира-2018. По его мнению, англичане хорошо выступят на мировом первенстве.

— Я четыре года играю в премьер-лиге. Теперь сборная Англии стала другой, — цитирует The Telegraph Алдервейрелда. — В команде много молодых ребят с большим желанием. В составе есть не только звезды, но и игроки, которые хотят стать лучше. Думаю, у них будет очень хороший чемпионат мира. Англия может сделать все, что захочет. Это очень хорошая команда. Я знаю большинство игроков. У них есть правильный менталитет, чтобы пройти далеко в турнире.

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