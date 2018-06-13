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«Ростов» предался ностальгии и вспомнил гол Карпина на ЧМ-2002
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«Ростов» предался ностальгии и вспомнил гол Карпина на ЧМ-2002 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Ростов» в своем Инстаграме напомнил, что до старта чемпионата мира в России осталось 2 дня. Клуб решил вспомнить гол нынешнего главного команды Валерия Карпина в ворота Туниса (2:0) в матче группового турнира мирового первенства 2002 года.
⚽️⚽️⚽️ Всего 2 дня осталось до старта #чм2018 Наш главный тренер @vgkarpin автор одного из мячей сборной России на ЧМ-2002 года
Публикация от Football club «Rostov» (@fcrostov) 11 Июн 2018 в 11:29 PDT  Напомним, что на чемпионате мира-2002 сборная России выступала с командами Японии, Бельгии и Туниса и заняла третье место в группе с 3 очками.
В стартовом матче ЧМ-2018 встретятся сборные России и Саудовской Аравии, встреча пройдет 14 июня на московском стадионе «Лужники», начало — 18.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Россия — Саудовская Аравия.
Подопечные Станислава Черчесова в групповом турнире ЧМ-2018 также сыграют с Уругваем и Египтом.
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