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Рагнар Сигурдссон: «Сборная Исландии взволнована»
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Рагнар Сигурдссон: «Сборная Исландии взволнована» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник сборной Исландии Рагнар Сигурдссон отметил, что его команда взволнована перед первым матчем на чемпионате мира против команды Аргентины.
Исландцы в групповом турнире сыграют с командами Аргентины (16 июня, Москва, "Спартак"), Нигерии (22 июня, Волгоград) и Хорватии (26 июня, Ростов-на-Дону).
— Мы чувствуем себя хорошо и готовимся к первой игре, — цитирует ТАСС Сигурдсона. — Все знают, что Аргентина — одна из лучших команд. Да, мы взволнованы, но мы уверены, что мы можем выиграть любой из предстоящих матчей. Это будет тяжело, но в футболе возможно все, что угодно. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Аргентина — Исландия. Встреча пройдет 16 июня и начнется в 16.00 по московскому времени.
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