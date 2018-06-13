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Яго Аспас: «Настраиваемся на победу в матче с Португалией»
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Яго Аспас: «Настраиваемся на победу в матче с Португалией» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий сборной Испании Яго Аспас отметил, что команда в первом на чемпионате мира матче против Португалии будет играть только на победу. Он также ответил на вопрос о статистике встреч между этими сборными, по которому победившая команда всегда выходила в финал чемпионов мира или Европы.
— Мы настраиваемся на то, чтобы победить в этом матче, — цитирует ТАСС Аспаса, — Статистика? Статистика не более чем статистика, мы попытаемся выиграть в любом случае. Это просто цифры.
Испанцы и португальцы сыграют 15 июня в Сочи. Отметим, что также в группе В с этими сборными сыграют команды Ирана и Марокко.
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