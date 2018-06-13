Дидье Дешам: «Сборной Франции не хватило свежести в матче с США»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после товарищеского матча с США (1:1) отметил, что команда играла под большими нагрузками. По словам наставника, его штаб получил достаточно информации для подготовки к чемпионату мира-2018.

— Лучше было выиграть, но это товарищеский матч, — приводит Goal слова Дешама. — Команде не хватило свежести, а соперник оставлял нам мало свободного пространства. В первые 20 минут второй половины у нас были проблемы. Эта неделя была сложной в плане нагрузок, и теперь мы сосредоточимся на сборной Австралии.

В трех играх я использовал максимальное количество игроков, получил пищу для размышлений. Надеюсь, футболисты будут готовы физически, чтобы было из кого выбирать.

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