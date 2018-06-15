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Фернанду Сантуш: Роналду понимает, что главное — это вся команда, а не только он
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Фернанду Сантуш: Роналду понимает, что главное — это вся команда, а не только он 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Кубанские Новости
— Роналду — это капитан чрезвычайного порядка, все и так знают, какой он игрок. Он положительно влияет на команду и на поле, и за его пределами, фигуру Криштиану трудно переоценить. При этом Роналду понимает, что главное — это вся команда, а не только он, — цитирует Сантуша ТАСС.
Фернанду Сантуш: Матч сборных Португалии и Испании будет «мировой классикой»
Первый матч на мировом первенстве сборная Португалии проведет против команды Испании. Встреча состоится 15 июня на поле стадиона «Фишт» в Сочи и начнется в 21:00 по московскому времени.
Добавим, что 33-летний Роналду является капитаном португальской команды на чемпионате мира.
Чемпионат мира продлится до 15 июля, матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.
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