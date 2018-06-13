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Начо: «В матче с Португалией мы должны сосредоточиться на Роналду и выключить его из игры»
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Начо: «В матче с Португалией мы должны сосредоточиться на Роналду и выключить его из игры» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник сборной Испании Начо подвел итоги товарщиеского матча с Тунисом (1:0) и рассказал о первом матче чемпионата мира с Португалией, который пройдет 15 июня.
— Всем известно, что я чувствую себя более комфортно в центре, чем на фланге. У меня есть небольшой опыт игры в важных матчах на этой позиции, — цитирует Marca Начо. — Лопетеги (главный тренер сборной Испании. — Прим. «СЭ») знает, что я могу сыграть там, если нужно. Готов опробовать себя в новой роли на чемпионате мира. Я надеюсь, что у меня будет шанс сыграть против Криштиану Роналду, мы должны сосредоточиться на том, чтобы выключить его из игры.
Напомним, на чемпионате мира испанцы сыграют в группе В, где, кроме Португалии, встретятся с командами Ирана (20 июня) и Марокко (25 июня).
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