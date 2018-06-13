Де Брейне рассказал, что нужно сборным для победы на чемпионате мира

Полузащитник сборной Бельгии по футболу Кевин Де Брейне отметил, что за победу на чемпионате мира будут претендовать 15 сборных и каждой из них понадобятся благоприятные условия для успеха.

— Каждой сборной нужно выиграть трофей. На чемпионате мира играют 32 команды: 15 хотят выиграть чемпионат, а еще 14 будут разочарованы. Так оно и происходит на турнирах — приводит Sports Mole слова Де Брейне. — Каждая команда пытается подготовиться как можно лучше, ведь на турнире понадобится все: хорошая группа, хорошая форма, хорошие обстоятельства и удача. Исход турнира может решить, например, судья, и все, что ты можешь сделать, это быть готовым мысленно, физически, индивидуально и командно, а также надеяться на лучшее.

На чемпионате мира бельгийцы сыграют в группе G с командами Туниса (18 июня), Панамы (23 июня) и Англии (28 июня).

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