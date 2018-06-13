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Колобков присутствует на тренировке сборной России
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Колобков присутствует на тренировке сборной России 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Министр спорта РФ Павел Колобков посетил тренировку сборной России, которая продолжает подготовку к ЧМ-2018. Занятие проходит на базе в Новгорске. Глава ведомства пообщался с тренерским штабом и футболистами и остался на закрытую часть занятия.
Напомним, что сборная России откроет турнир матчем с Саудовской Аравией 14 июня. Также в группе с россиянами сыграют сборные Египта и Уругвая. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
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