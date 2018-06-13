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Патриарх — о сборной России на ЧМ-2018: «Остается надеяться и молиться»
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Патриарх — о сборной России на ЧМ-2018: «Остается надеяться и молиться» 

Спорт-Экспресс 46 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл надеется на успешный исход чемпионата мира по футболу для сборной России. Он молится, чтобы «все было правильно и достойно» у спортсменов национальной команды.
— Надеюсь, что это большое мероприятие пройдет с успехом и положительно отзовется на настроении наших людей, — цитирует Кирилла "РИА Новости". — Конечно, во многом это будет зависеть еще от игры нашей футбольной команды, здесь остается только надеяться. Но и молиться, с тем, чтобы все было правильно и достойно. Ну и, конечно, уповать на подготовку наших спортсменов", — заявил патриарх на заседании Высшего церковного совета в Москве.
Команда Станислава Черчесова в четверг в матче открытия ЧМ-2018 сыграет в «Лужниках» со сборной Саудовской Аравии, встреча начнется в 18.00 мск. На групповом этапе чемпионата мира российская сборная также сыграет с командами Египта и Уругвая.
Россия — Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча — 14 июня 2018 в 18.00  Как попасть на чемпионат мира по футболу // Сборная России на чемпионате мира по футболу // Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи
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