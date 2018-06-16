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Тренер сборной Испании поделился мнением об ошибке вратаря в матче с Португалией
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Тренер сборной Испании поделился мнением об ошибке вратаря в матче с Португалией 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: www.gazeta.ru
Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро прокомментировал ошибку вратаря Давида де Хеа в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года в России против команды Португалии, которая привела к пропущенному голу.
"Мы команда, у некоторых игроков бывают хорошие дни, у других — плохие, но мы не сомневаемся в наших игроках, являемся одной семьей. Наша команда продолжит работать вместе, у нас нет никаких сомнений относительно Де Хеа, все-таки вратарь — это особенная позиция со своей психологией. Мы не будем из-за одного матча оставлять кого-то за бортом, в этой команде все одинаково важны — от первого до 23-го номера", — приводит слова Йерро ТАСС.
Встреча между сборными Португалии и Испании завершился со счетом 3:3. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После первого тура в группе B лидирует сборная Ирана (3 очка). Второе и третье место занимают команды Португалии и Испании (1). Замыкает четверку сборная Марокко (0).
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