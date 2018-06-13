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Э. Азар считает, что сборная России не выйдет из группы на ЧМ-2018
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Э. Азар считает, что сборная России не выйдет из группы на ЧМ-2018 

Чемпионат.com 13 июня 2018
Фото: Российский стадион
Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар сделал прогноз на чемпионат мира — 2018, согласно которому сборная России не выйдет из группы, уступив первое и второе места в группе А командам Уругвая и Египта соответственно. При этом по мнению футболиста, Уругвая в 1/8 финала сможет выбить из турнира сборную Португалии — действующих победителей чемпионата Европы.
По прогнозу Азара, сборная Бельгии выиграет ЧМ-2018, заняв первое место в своей группе и победив в плей-офф Польшу, Бразилию, Францию и Англию.
Чемпионат мира–2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В рамках группового этапа турнира сборная Бельгии встретится с Панамой, Тунисом и Англией.
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