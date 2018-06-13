Станислав Черчесов: «Что порадовало при подготовке к ЧМ? Великолепный прессинг»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции рассказал о том, что его порадовало во время подготовки к чемпионату мира.

— Что меня порадовало в плане подготовки к турниру, так это великолепный прессинг, перехват Смолова, пас Дзагоева и удар Самедова, — сказал Черчесов, вспоминая товарищеский матч с Турцией (1:1, 5 июня).

В четверг сборная России на московском стадионе «Лужники» в матче открытия чемпионата мира сыграет с командой Саудвоской Аравии (нначало — 18.00 мск). ( Игорь РАБИНЕР

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