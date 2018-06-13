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Станислав Черчесов: «Что порадовало при подготовке к ЧМ? Великолепный прессинг»
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Станислав Черчесов: «Что порадовало при подготовке к ЧМ? Великолепный прессинг» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции рассказал о том, что его порадовало во время подготовки к чемпионату мира.
— Что меня порадовало в плане подготовки к турниру, так это великолепный прессинг, перехват Смолова, пас Дзагоева и удар Самедова, — сказал Черчесов, вспоминая товарищеский матч с Турцией (1:1, 5 июня).
В четверг сборная России на московском стадионе «Лужники» в матче открытия чемпионата мира сыграет с командой Саудвоской Аравии (нначало — 18.00 мск). (Игорь РАБИНЕР)
Россия — Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча — 14 июня 2018 в 18.00  Как попасть на чемпионат мира по футболу // Сборная России на чемпионате мира по футболу // Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи
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