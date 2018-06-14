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Победа сборной России— 2-я в списке самых крупных в матчах открытия ЧМ
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Победа сборной России— 2-я в списке самых крупных в матчах открытия ЧМ 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В матче открытия чемпионата мира — 2018 сборная России обыграла команду Саудовской Аравии. Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:0.
Эта победа стала второй в списке самых крупных в матчах открытия в истории чемпионатов мира. Крупнее в матче открытия мундиаля побеждала только сборная Италии, которая в 1934 году оказалась сильнее команды США со счётом 7:1.
Соперниками сборной России и Саудовской Аравии по группе также являются команды Уругвая и Египта, которые проведут свой матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 завтра, 15 июня.
Чемпионат мира по футболу — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.
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