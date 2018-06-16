Аргентина — Исландия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00

В субботу, 16 июня, в Москве на стадионе «Спартак» («Открытие Арена») пройдёт матч группового этапа (группа D) чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Исландии. Встреча начнётся в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина — Исландия.

Никогда прежде сборные Аргентины и Исландии друг с другом не встречались.

Соперниками Аргентины и Исландии по группе D на чемпионате мира — 2018 являются команды Хорватии и Нигерии, которые проведут свой матч сегодня, 16 июня, в 22:00 мск.

Расписание чемпионата мира по футболу — 2018