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Аргентина — Исландия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00
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Аргентина — Исландия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00 

Чемпионат.com 25 минут назад
Фото: Чемпионат.com
В субботу, 16 июня, в Москве на стадионе «Спартак» («Открытие Арена») пройдёт матч группового этапа (группа D) чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Исландии. Встреча начнётся в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина — Исландия.
Никогда прежде сборные Аргентины и Исландии друг с другом не встречались.
Соперниками Аргентины и Исландии по группе D на чемпионате мира — 2018 являются команды Хорватии и Нигерии, которые проведут свой матч сегодня, 16 июня, в 22:00 мск.
Расписание чемпионата мира по футболу — 2018
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