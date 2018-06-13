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Сборная России по футболу сыграет в красной форме в матче открытия чемпионата мира
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Сборная России по футболу сыграет в красной форме в матче открытия чемпионата мира 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Игроки сборной России по футболу выйдут на поле в матче открытия чемпионата мира против команды Саудовской Аравии в красной форме. Об этом сообщается в Twitter сборной России.
Российский вратарь сыграет в зеленой форме. Матч открытия пройдет 14 июня в Москве на стадионе «Лужники». На игре будет работать судейская бригада во главе с аргентинцем Нестором Питаной.
В группе A сборная России также сыграет с командами Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).
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