Сборная России по футболу сыграет в красной форме в матче открытия чемпионата мира

МОСКВА, 13 июня. / ТАСС /. Игроки сборной России по футболу выйдут на поле в матче открытия чемпионата мира против команды Саудовской Аравии в красной форме. Об этом сообщается в Twitter сборной России.

Российский вратарь сыграет в зеленой форме. Матч открытия пройдет 14 июня в Москве на стадионе «Лужники». На игре будет работать судейская бригада во главе с аргентинцем Нестором Питаной.

В группе A сборная России также сыграет с командами Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).