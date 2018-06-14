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Гамула: сборная Черчесова должна сыграть на чемпионате мира с футболом в душе
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Гамула: сборная Черчесова должна сыграть на чемпионате мира с футболом в душе 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Soccer News
Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился ожиданиями от матча открытия чемпионата мира–2018 между сборными России и Саудовской Аравии, который состоится сегодня, 14 июня, на стадионе «Лужники» в Москве и начнётся в 18:00 по московскому времени.
«Это важнейший матч в истории сборной России, и наши ребята выиграют его с преимуществом в два мяча. Все игроки выйдут на поле с горящими глазами, большим желанием и с пониманием всей ответственности. Главное, что сборная Черчесова должна сыграть на чемпионате мира с футболом в душе. Не зря чемпионат мира попал в нашу страну, это все понимают. Не верю, что у наших игроков затрясутся ноги. Первое касание по мячу — и все страхи забываются.
Чемпионат мира уже ощущается в городах России. Мы заслужили его. Этот чемпионат мира заслужили болельщики России и сами футболисты», — сказал Гамула в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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