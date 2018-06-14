Гамула: сборная Черчесова должна сыграть на чемпионате мира с футболом в душе

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился ожиданиями от матча открытия чемпионата мира–2018 между сборными России и Саудовской Аравии, который состоится сегодня, 14 июня, на стадионе «Лужники» в Москве и начнётся в 18:00 по московскому времени.

«Это важнейший матч в истории сборной России, и наши ребята выиграют его с преимуществом в два мяча. Все игроки выйдут на поле с горящими глазами, большим желанием и с пониманием всей ответственности. Главное, что сборная Черчесова должна сыграть на чемпионате мира с футболом в душе. Не зря чемпионат мира попал в нашу страну, это все понимают. Не верю, что у наших игроков затрясутся ноги. Первое касание по мячу — и все страхи забываются.