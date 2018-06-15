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Первый матч завершен: смотрим, как гуляют фанаты в Екатеринбурге после игры Уругвай — Египет
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Первый матч завершен: смотрим, как гуляют фанаты в Екатеринбурге после игры Уругвай — Египет 

e1.ru 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Первый матч на «Екатеринбург Арене» завершился победой Уругвай. На последней минуте основного времени они забили в ворота Египта единственный за всю игру гол. Смотрим в прямом эфире, как гуляют болельщики после матча.
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Комментарии  Ещё 6 источников 
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